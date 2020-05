Officieel: solden starten pas op 1 augustus

De start van de zomersolden wordt met een maand uitgesteld tot 1 augustus. De Kamercommissie Economie heeft een wetsvoorstel van CD&V, Open VLD en MR unaniem goedgekeurd. ‘Zo kunnen handelaars een normaal inkomen halen uit hun zomercollecties.’

De modesector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. De epidemie is uitgebroken voor de zomerverkoop echt kon starten en de onlineverkoop kan de fysieke verkoop in winkels niet goedmaken. Bovendien hebben handelaars hun wintercollectie aangekocht en moeten zij hun leveranciers betalen op het moment dat zij weinig of geen inkomsten hebben.

Om toch nog een deel van hun inkomsten te redden, vroegen veel handelaars om de zomersolden uit te stellen, zodat ze hun koopwaar langer aan volle prijs kunnen verkopen. CD&V, Open VLD en MR volgden die vraag en goten het in een wetsvoorstel, dat woensdag unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie Economie. Het voorstel stelt de sperperiode - de periode voor de solden tijdens welke aankondigingen van kortingen verboden zijn - uit naar 1 juli en de start van de zomersolden zelf naar 1 augustus.

Door het verschuiven van de solden, moeten handelaars ‘een normaal inkomen kunnen halen uit hun zomercollecties’, zegt minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). ‘Het uitstel van de solden zal toelaten handelaars in staat te stellen hun stocks beter te beheren’, aldus minister van Middenstand Denis Ducarme (MR).

Aan de beslissingen ging uitgebreid overleg met de sector vooraf. Ministers Muylle en Ducarme hadden contact met handelaarsorganisaties Unizo, UCM en NSZ, Comeos, ModeUnie en Creamoda, met verschillende individuele handelaars en met consumentenorganisatie Test-Aankoop. De meeste organisaties vroegen om een uitstel van de solden. Handelsfederatie Comeos, dat de grote ketens vertegenwoordigt, had zich gekant tegen een verbod op kortingen.

Nog meer versoepelingen

Het wetsvoorstel bevat naast het uitstellen van de solden nog twee andere maatregelen. Zo versoepelt het voorstel ook de verplichte inschrijving van ondernemingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Deze versoepeling verlicht de administratieve en financiële last voor ondernemers die hun activiteiten in deze crisis op een andere manier willen uitoefen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden of kleinhandelaars die starten met online verkoop.

Tot slot legt het voorstel vast dat de duurtijd van de coronamaatregelen een schorsende werking hebben voor uitverkopen. Die hebben normaal gezien een maximumduur van vijf maanden of één jaar.