Rellen in Montenegro na arrestatie bisschop

In Montenegro zijn er woensdag rellen uitgebroken. Demonstranten voerden er actie tegen de arrestatie van een Servisch-orthodoxe bisschop die de coronamaatregelen niet had gevolgd. Ze raakten daarbij slaags met de politie en bekogelden agenten met stenen. Die zetten dan weer traangas in.

In Montenegro kwamen woensdag actievoerders op straat in de op een na grootste stad Niksic. Ze demonstreerden tegen de arrestatie van acht christelijke clerici, onder wie de lokale bisschop van de Servisch-orthodoxe Kerk. De gearresteerden hadden de dag voordien een liturgie gehouden met honderden gelovigen. Dat was tegen de coronamaatregelen, die grote bijeenkomsten niet toelaten. Ze worden mogelijk vervolgd voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid en riskeren tot 12 jaar cel.

Ook elders in Montenegro, waaronder de hoofdstad Podgorica, waren er woensdag protesten wegens de arrestaties. Onder meer in Pljevlja en tussen Berane en Andrijevica kwam het volgens lokale media nog tot schermutselingen.

Volgens lokale media werden enkele demonstranten gisteren gearresteerd.

De aanhoudingen van de Servisch-orthodoxe clerici vergroten de spanningen tussen Montenegro, Servië en de Servisch-orthodoxe kerk. Eind vorig jaar werd er in Montenegro een religieuze wet goedgekeurd die volgens de kerk haar eigendommen zou beroven. Dat werd toen stellig ontkent door de Montenegrijnse regering maar kon demonstraties niet tegenhouden.