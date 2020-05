Vreg waarschuwt voor energieronselaars

Obscure firma’s ronselen klanten via de telefoon op een misleidende manier voor energieleveranciers.

Onbekende bedrijven zoals Vlaamse Energiedienst.be en Vlaamse Dienst Energie proberen energieverbruikers via de ­telefoon en online aan te zetten om van energieleverancier te veranderen, zegt Dirk Van Evercooren, ­directeur marktwerking bij de Vlaamse energieregulator (Vreg). ‘Het gaat om zeer agressieve verkooppraktijken waarbij bovendien foutieve en misleidende informatie wordt verstrekt.’ Zo schrikken televerkopers er volgens hem niet voor terug om te melden dat ze voor de overheid werken of bellen in naam van de Vlaamse energieregulator. ‘Aangezien onze naam wordt misbruikt, hebben we al een advocaat ingeschakeld.’

De Vreg onderzoekt welke bedrijven achter de geviseerde online- en televerkoop schuilgaan. Er staan drie televerkopers op de radar. Het lijkt om callcenters te gaan waarvan een vanuit Spanje opereert en een tweede vanuit Nederland.

De energieregulator vraagt zich ook af of bepaalde energieleveranciers de opdracht hebben gegeven voor dergelijke ronselpraktijken. Van Evercooren steekt niet weg dat er ­enkele namen circuleren, maar vindt het te vroeg om al ­energieleveranciers met de ­vinger te wijzen. ‘We hebben sommige om uitleg gevraagd en we gaan ervan uit dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over hun afspraken met die televerkopers.’