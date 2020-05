Voormalig campagneleider van Trump uit cel dankzij corona

Paul Manafort (71), de voormalige campagneleider van president Donald Trump, heeft de gevangenis in Pennsylvania ingeruild voor zijn huis. De celstraf van 7,5 jaar die hij moest uitzitten voor onder meer bankfraude en belasting­ontduiking, werd omgezet in huisarrest wegens de coronapandemie. Dat maakte zijn ­advocaat Todd Blanche ­gisteren bekend.

De advocaten van Paul Manafort hadden vorige maand om zijn vrijlating verzocht omdat Manaforts ­gezondheidstoestand het risico op complicaties zou verhogen indien hij het nieuwe corona­virus zou oplopen.

Manafort was een van de hoofdpersonages in het onderzoek van bijzonder aanklager Robert Mueller (2017- 2019) naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016. Als politiek consultant voor onder meer pro-Russische politici in Oekraïne ontdook hij, volgens bewijzen gepresenteerd door aanklagers, meer dan zes miljoen dollar (5,5 miljoen euro) aan belastingen.