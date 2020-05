Contact tracing levert al eerste isolaties op

Twee dagen nadat de eerste contactspeurders aan de slag gingen, zijn er al voorzichtige resultaten. Dat zei virologe Erika Vlieghe vanavond in De Afspraak. Er zijn al Belgen in isolatie gezet.

Vanaf maandag gaan zo’n tweeduizend contactspeurders de recente contacten van mensen die met covid-19 of symptomen ervan kampten, na. Vanuit callcenters nemen ze contact op met mensen thuis. Die aanpak werpt al zijn eerste vruchten af, zo meldt Erika Vlieghe, virologe en voorzitster van de GEES-groep die belast is met de exitstrategie, vanavond in De Afspraak op Canvas. ‘Er komen al testresultaten binnen waarna mensen in isolatie geplaatst worden’, aldus Vlieghe. Om hoeveel mensen het precies gaat, heeft ze niet verduidelijkt.

Ook is het nog te vroeg om al van nieuwe broeihaarden te spreken, zegt de virologe. Ook huisartsen volgen de evolutie van dichtbij op door mensen met griepachtige symptomen te rapporteren bij de centra.

Tweede piek

Volgens Vlieghe zullen we pas binnen een of twee jaar weten of de huidige reeks maatregelen niet te voorzichtig was. De komende weken en maanden wordt de evolutie van de verspreiding goed opgevolgd. De grootste vrees bestaat uit een tweede piek die in de zomer of de herfst opduikt. Verschillende experten, waaronder Vlieghe en minister van Volksgezondheid Maggie De Block, vrezen dat die groter kan zijn dan de voorbije piek. ‘We zijn wat beter voorbereid maar willen dat toch koste wat kost vermijden’, zegt Vlieghe.

Voorlopig ligt er dan ook geen verdere reeks versoepelingen in het vooruitzicht. ‘Er is nog geen nieuwe Veiligheidsraad gepland’, bevestigt Vlieghe die als GEES-voorzitster de Raad adviseert. ‘We bekijken de evolutie op dit moment en zullen zien hoe we de huidige reeks maatregelen epidemiologisch verteren.’