Elfjarig meisje komt om bij ongeval met graafmachine

In het West-Vlaamse Zonnebeke is woensdag een elfjarig meisje om het leven gekomen bij een ongeval met een graafmachine. Aan het stuur van de machine zat haar veertienjarige broer. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Het ongeval vond plaats in de namiddag op een boerderij in Beselare, een deelgemeente van Zonnebeke. Een jongen van veertien was aan het rijden met een graafmachine op het erf van zijn grootvader. Het voertuig kantelde plots en zijn zusje, een meisje van elf, kwam onder de machine terecht. Het kind overleed ter plaatse. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren, stuurde het parket geen deskundige ter plaatse.