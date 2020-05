Het virus dwong ook onze musea om te herbronnen. ‘Ze waren echte entertainmentmachines geworden’

De musea mogen vanaf 18 mei de deuren opnieuw openen, zo besliste de nationale veiligheidsraad gisteren. Maar terug naar hoe het voor de coronacrisis was, waarbij het ene na het andere bezoekersrecord werd nagejaagd, dat wil ook de kunstwereld niet.

Medio maart sloten alle musea verplicht de deuren, vanaf volgende week mogen ze weer open. Negen weken en een aantal virtuele rondleidingen later, liggen er naast bedenkingen en verzuchtingen uit de museumsector nu ook frisse ideeën en goede voornemens voor de herstart op tafel. Cultuurredacteur Geert Van der Speeten luisterde en dacht mee.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Geert van der Speeten | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle en Fien Dillen | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Joris Van Damme en Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten SMAK ism Sarah Vertongen

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.