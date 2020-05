European Athletics viert 50e verjaardag met ‘50 Golden Moments’: komt er een Belgische inzending?

De Europese atletiekfederatie European Athletics (EA) heeft ter ere van zijn vijftigste verjaardag de online campagne ‘50 Golden Moments’ gelanceerd. De volgende zes maanden zullen grootse momenten uit de Europese atletiek van de vijf voorbije decennia in de kijker gezet worden.

“Het idee is om vijftig jaar Europese atletiek te vieren, maar op een moderne digitale manier”, zegt Rob Faulkner, communicatieverantwoordelijke bij de EA. “We hebben geput uit ons verleden en vijftig grootse momenten gekozen.”

De fragmenten vonden plaats tussen het EK in Helsinki in 1971, het eerste event door de dan net opgerichte Europese atletiekassociatie (EAA), en het EK indoor van vorig jaar in Glasgow. Morgen/donderdag wordt het eerste fragment getoond: het wereldrecord polsstokspringen bij de junioren van de Zweed Armand Duplantis (6m05) tijdens het EK in Berlijn in 2018.

Of een van de fragmenten Belgisch getint is, moet nog blijken. Op de affiche van de ‘50 Golden Moments’ staat wel de foto van Tia Hellebaut en Kim Gevaert, zij aan zij met de Belgische vlag om hun schouders. Het duo haalde in augustus 2006 in Göteborg, nagenoeg tegelijkertijd, goud in het hoogspringen (2m03, Belgisch record) en de 200m (22.68).

De fragmenten zijn te bekijken op de sociale media en het YouTube-kanaal van de EA.