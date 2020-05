Geen Afrikaans land meer gespaard: Lesotho is laatste dominosteen die valt

Een week na het versoepelen van de lockdown, rapporteert Lesotho zijn eerste coronabesmetting. Daarmee is het kleine koninkrijk het allerlaatste Afrikaanse land dat door het virus getroffen wordt.

Lange tijd leek Lesotho, een kleine, onafhankelijke enclave omgeven door Zuid-Afrika, het Gallische dorp van Afrika te zijn. Terwijl de halve wereld te maken kreeg met uitbraken van het nieuwe coronavirus, rapporteerde het koninkrijk geen enkele besmetting.

Nochtans ging het land pas op 30 april in lockdown. Ter vergelijking: in België gingen cafés en restaurants al op 14 maart dicht. Hoewel een interministerieel comité nog bepleitte dat Lesotho niet klaar was voor een uitbraak van covid-19 en dus best de maatregelen nog even aanhield, werd de lockdown vorige week toch losgelaten.

Dat bleek het signaal voor heel wat mensen die daarvoor in Zuid-Afrika zaten, om terug te keren. De autoriteiten voerden daarop 81 testen uit op terugkeerders. 80 mensen testten negatief, één iemand bleek positief. Het zou gaan om een persoon die vanuit het Midden-Oosten via Zuid-Afrika terug naar Lesotho reisde. Hij vertoont geen symptomen.

Vrees voor meer op slecht moment

Ondertussen neemt de spanning toe. In hoofdstad Maseru wordt gevreesd dat het gezondheidssysteem zal kraken onder een échte uitbraak. Nu al worden het aantal ziekenhuisbedden gevoelig opgedreven om toch vat te kunnen hebben op een toestroom aan patiënten. Dat blijkt nodig. Heel wat burgers nemen het ook niet al te nauw met de regel om niet zomaar naar Zuid-Afrika te reizen en weer terug te komen. Zuid-Afrika is met 11.300 bevestigde besmettingen het zwaarst getroffen land van het continent. Het telt ondertussen tweehonderd doden.

Lesotho probeert te blijven testen. 597 nieuwe stalen werden al onder de loep genomen. 295 bleken negatief. Over de 301 andere stalen moet nog uitsluitsel komen.

Een mogelijke uitbraak komt er op een politiek erg ongelegen moment. Premier Thomas Thabane stapt op 22 mei op nadat hij en zijn vrouw worden beschuldigd van moord op zijn eerste vrouw.