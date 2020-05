Dominique Leroy in verdenking gesteld voor mogelijke handel met voorkennis

Dominique Leroy, de voormalige ceo van Proximus, is in verdenking gesteld in het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis, meldt haar advocaat aan Belga.

Het onderzoek naar Leroy gaat terug tot september vorig jaar. Eén dag voor het vertrek van toenmalig ceo bij Proximus viel het gerecht binnen bij haar thuis en in haar kantoor. Speurders waren op zoek naar aanwijzingen voor ­mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Proximus. Leroy was van plan om over te stappen van Proximus naar het Nederlandse telecombedrijf KPN, raakte op 5 september bekend. Maar ruim een maand voor de aankondiging van haar vertrek, verkocht Leroy een aandelenpakket ter waarde van 285.000 euro.

De vraag is of op dat moment haar overstap naar KPN al in kannen en kruiken was en Leroy dus wist dat ze Proximus zou verlaten, met een mogelijke koersdaling tot gevolg.

Volgens haar advocaat blijft Leroy erbij dat ze geen enkel misdrijf heeft gepleegd en dat ze nog niet aan het onderhandelen was met sectorgenoot KPN in Nederland toen ze haar aandelen verkocht.

De raadkamer zal in een latere fase beslissen of Leroy wordt doorverwezen naar de rechter, of buiten vervolging wordt gesteld.