Italiaanse eersteklassers willen seizoen op 13 juni hervatten

De Italiaanse eersteklassers willen het seizoen op zaterdag 13 juni hervatten. Dat deelden ze woensdag na een Algemene Vergadering mee. Wegens de coronapandemie wordt er sinds 9 maart niet meer gevoetbald in Italië.

“Of er weer gespeeld kan worden, zal afhangen van de beslissingen van de regering, maar we hebben wel weer een datum”, klinkt het in een persmededeling. Sinds 4 mei mogen de spelers uit de Serie A weer individueel trainen op hun club, maandag zette minister van Sport Vincenzo Spadafora het licht ook op groen voor groepstrainingen vanaf 18 mei.

De clubs bereikten ook overeenstemming over een medisch protocol. Mocht er een speler of lid van de technische staf besmet raken met het coronavirus, dan moet de hele selectie twee weken in quarantaine. De ploegen uit de Serie A hebben de televisiemaatschappijen opgeroepen om ook de laatste termijn van het seizoen te betalen.

De Duitse Bundesliga wordt komende zaterdag hervat. In Spanje hopen ze vanaf 12 juni weer te mogen voetballen en ook de Premier League hoopt het seizoen nog uit te spelen. In Frankrijk wordt er dit seizoen niet meer gespeeld.