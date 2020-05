Grote dierenparken openen eerst voor abonnees

De dierenparken hebben groen licht gekregen van de Nationale Veiligheidsraad om te heropenen. Planckendael, Pairi Daiza en de Zoo Antwerpen zullen de eerste dagen echter enkel abonnees verwelkomen. En die mogen zeker hun mondmasker niet vergeten.

De apen, olifanten en andere dieren die intussen gewend waren geraakt aan de rust, hebben nog een paar dagen om daarvan te genieten. De Nationale Veiligheidsraad heeft zijn fiat gegeven om de dierenparken vanaf maandag 18 mei te heropenen, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Zo moeten de tickets vooraf worden aangekocht, en wordt het aantal bezoekers beperkt om massa’s te vermijden. Speelzones en cafetaria's mogen niet gebruikt worden.

De dierenparken reageren niettemin verheugd op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. ‘Dierentuinen zijn immers bij uitstek plaatsen waar mensen zich in een natuurlijke en gecontroleerde omgeving kunnen ontspannen op voldoende afstand van elkaar’, stellen ze.

Zoo Antwerpen en Planckendael zullen de eerste twee weken echter exclusief abonnees verwelkomen, pas vanaf 1 juni is ook het grote publiek welkom. Enerzijds om een grote toeloop te voorkomen, anderzijds ook omdat abonnees een ideaal testpubliek zijn. ‘Zij kennen de parken het best en zijn direct aanspreekbaar, zowel digitaal als op het terrein. Mogelijk worden de nieuwe coronaregels op basis van hun ervaringen nog verfijnd’, laten de parken weten in een persbericht.

Abonnees kunnen vanaf vrijdag reserveren via de website, anderen kunnen vanaf maandag een bezoek inplannen voor juni. Belangrijk: bezoekers moeten bij die reservatie meteen ook hun moment van aankomst kiezen, uit vijf mogelijke tijdsloten tussen 8 uur en 19 uur.

Naast verplichte reservatie nemen de dierenparken nog andere veiligheidsmaatregelen. Zo wordt een mondmasker verplicht voor bezoekers ouder dan twaalf jaar in gebouwen, toiletten, bij take-away en overal waar de anderhalvemeterregel niet kan worden toegepast. Stewards zullen een oogje in het zeil houden.

Social distancing gegarandeerd

Ook Pairi Daiza zal de eerste dagen na de heropening enkel toegankelijk zijn voor een beperkt aantal abonnees, zodat het personeel de veiligheidsmaatregelen uitgebreid kan testen en aanpassen.

‘Deze gecontroleerde en progressieve heropening moet het mogelijk maken voor ons om - met respect voor alle opgelegde maatregelen - een maximaal bezoekersaantal te bepalen’, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy aan Belga. ‘Ook al is Pairi Daiza een bijzonder groot park met 75 hectare aan oppervlakte, toch zal het maximale aantal toegelaten bezoekers ruim onder de normale bezoekerslimiet liggen. Op die manier wordt social distancing gegarandeerd.’

Ook bij Pairi Daiza moet je vooraf reserveren, en moeten bezoekers ouder dan twaalf jaar verplicht een mondmasker dragen in bepaalde overdekte zones.