Niet snel even binnenwippen of koffiedrinken: zo zal u vanaf maandag naar de kapper gaan

Vanaf maandag gaan de kapperszaken weer open. Een opluchting voor menig Belg die met een verwilderde coronacoupe kampt. Toch zal ook hier een bezoek anders dan normaal verlopen.

Het was een vraag waar heel wat Belgen mee worstelden: wanneer mag ik weer naar de kapper? Sinds deze namiddag kennen we het antwoord. Vanaf maandag mogen onze wilde manen weer professioneel getemd worden. Ook andere zaken zoals schoonheidsspecialisten, nagelsalons en barbiers mogen de deuren weer openen, zij het onder specifieke regels.

Geen vluggertje

Als u denkt even vlug binnen te springen voor een snelle knip, dan komt u bedrogen uit. Kappers en andere salons mogen de komende periode enkel op afspraak werken. De voorbije weken werden de meesten van hen al overrompeld met telefoontjes van ongeduldige klanten. Slecht nieuws dus voor wie nu pas belt: verschillende kappers zijn voor volgende week al volledig volzet. Mogelijk zal uw knipbeurt dus toch nog even moeten wachten.

Bovendien geldt ook hier de regel van één klant per tien vierkante meter.

Geen koffie

Daarnaast moet de afstand in zo veel mogelijk gevallen beperkt worden tot anderhalve meter. Zowel klanten en kappers moeten verplicht een mondmasker dragen en scharen, tondeuses en ander materiaal dat met de klant in contact kwam, moet na elke knipbeurt grondig ontsmet worden. Ook handgel moet altijd aanwezig zijn. Toch is er nog onduidelijkheid of maskers het werk van kappers niet bemoeilijken. ‘Klanten zouden het masker mogen afnemen om rond de oren te knippen volgens de minister, maar we wachten nog op een ministerieel besluit’, zegt Mitch Mues van beroepsvereniging Coiffure.org. Alternatieven doen ondertussen al de ronde. Het masker met tape aan de kaak bevestigen zou daarbij onder andere een optie kunnen zijn, klinkt het bij de beroepsvereniging.

Extraatjes zoals een kopje koffie, een koekje of een drankje, zoals sommige zaken die aanbieden, mogen de komende tijd ook niet. Uw mondmasker zou bovendien toch maar in de weg zitten.

Tot slot ook nog de raad om vooraf thuis naar het toilet te gaan. Klanten worden verplicht buiten te wachten op hun beurt en ruimtes zoals wachtkamers of toiletten gaan onherroepelijk dicht.

Correcte manier

Ondanks de strenge maatregelen klinkt er tevredenheid uit de sector. ‘We zijn ervan overtuigd dat we met de tools die we hebben op een correcte manier zullen kunnen werken’, zegt Mues. De organisatie heeft zelf ook een “coronagids voor kappers” opgesteld die mensen uit de sector kunnen raadplegen op de website. Het gaat onder meer om uitleg over correcte reinigingsmethodes voor spiegels, wastafels, scharen en borstels. Er is ook sprake van het opstellen van een eigen “circulatieplan” waarbij personeel en klanten zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden.