Dries Van Noten neemt met open brief voortouw in transformatie modewereld

De Belgische modeontwerper Dries Van Noten pleit samen met enkele andere grote namen voor een meer realistische modekalender en tegen te vroege afprijzingen. ‘We willen de magie en creativiteit terugbrengen.’

Geen sector die niet grondig dooreengeschud werd door de coronacrisis, maar de modesector lijkt erop gebrand de crisis aan te grijpen om een 'reset' door te voeren. Nadat eerder al grote namen als Giorgio Armani en Marc Jacobs de pandemie hebben aangegrepen om te pleiten voor een betere modewereld, laat nu ook Dries Van Noten van zich horen.

De Belgische modeontwerper stelde een open brief op aan de industrie, die mee werd ondertekend door meer dan veertig namen. Het gaat onder anderen om Marine Serre, Acne Studios, Thom Browne, maar ook grote retailers zoals Selfridges, Nordstrom en Mytheresa stappen mee in het verhaal. Opvallend is wel dat in dat lijstje geen enkele naam voorkomt uit de stal van Kering en LVMH, de twee grote spelers die het grootste deel van het luxesegment in handen hebben.

Langer volle prijs hanteren

In de brief komen twee grote pijlers naar voren. Eerst en vooral willen ze de modekalender aanpassen. Ze willen daarbij het verkoopseizoen voor de herfst/wintercollectie terug in de winterperiode laten lopen (van augustus tot januari) en de lente/zomercollectie in de zomerperiode (van februari tot juli). Nu zit er nog te veel tijd tussen het moment van de defilé en het moment waarop de kleding effectief te koop is.

Daardoor zou de stroom naar de winkels meer in evenwicht zijn. De solden op kleding zouden ze daarnaast globaal willen verschuiven naar het einde van het seizoen, in januari en juli dus. Op die manier kunnen ontwerpen langer tegen de volle prijs worden verkocht.

Ten tweede willen ze ook echte stappen zetten naar meer duurzaamheid. Daarom de volgende concrete voorstellen: minder verspilling van stoffen en voorraden, minder reizen en daarvoor meer gebruikmaken van digitale showrooms en de aanpassing van modeshows.

Magie terugbrengen

‘We waren het erover eens dat de huidige tijden een kans bieden voor een fundamentele en welgekomen verandering die onze bedrijven zal vereenvoudigen, waardoor ze milieuvriendelijker en duurzamer worden en uiteindelijk beter worden afgestemd op de behoeften van klanten’, aldus de ontwerpers en merken. ‘Door samen te werken, hopen we de magie en creativiteit terug te brengen die van mode zo’n belangrijk onderdeel van onze wereld hebben gemaakt.’

Modejournaliste bij The New York Times Vanessa Friedman volgt de redenering van onze landgenoot en de groep ontwerpers die willen dat high fashion weer meer steekt houdt . ‘Stel je voor dat je een wollen jas koopt als het echt koud is, in plaats van midden in de zomer. Het coronavirus zou dat kunnen realiseren.’ Volgens haar zou dit initiatief in de luxebranche ook het einde van koopjesdagen zoals Black friday kunnen betekenen.

