Ryanair vraagt Belgische piloten 20 procent in te leveren

De coronacrisis houdt ook de vloot van Ryanair aan de grond. In België heeft de Ierse budgetvlieger sinds begin april tijdelijke werkloosheid aangevraagd voor zo’n 500 werknemers. Maar het personeel wacht nog steeds op een uitkering.

Ryanair wil zijn vluchten stilaan weer opstarten en zou vanaf 1 juli al duizend vluchten per dag uitvoeren, 40 procent van het normale aanbod. Om concurrentieel uit de coronacrisis te komen, wil de Ierse maatschappij ook 3.000 banen schrappen in Europa, werd eerder aangekondigd. Maar ook het resterende personeel zal fors moeten inleveren, blijkt nu.

In België vraagt Ryanair het cabinepersoneel om 10 procent loon in te leveren en de piloten om 20 procent op te hoesten. Dat heeft de bedrijf aan de vakbonden laten weten. Ryanair verwacht vandaag een antwoord, maar de vakbonden willen eerst een overleg, ‘waarbij alle kaarten op tafel liggen’, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls. ‘Wij zijn niet bereid om zomaar even gauw alle eisen in te willigen.’

Tijdelijke werkloosheid

Ook Ryanair wordt hard getroffen door de coronacrisis. In België is sinds 1 april voor zo’n 500 Ryanair-werknemers het systeem van economische werkloosheid aangevraagd. Zo zou het getroffen personeel tot 70 procent van zijn loon kunnen behouden.

Maar dat personeel wacht al anderhalve maand op die uitkering. Ryanair heeft nog niet de nodige informatie aan de RVA bezorgd. Dat blijkt uit een interne mededeling die de Ierse budgetvlieger aan het in België gebaseerde personeel stuurde en die De Standaard kon inkijken. Het sociaal secretariaat Partena, dat met Ryanair werkt, bevestigt dat het dossier nog niet kon worden opgeladen aan de RVA omdat de gegevens niet compleet zijn. ‘Het is een complex dossier’, klinkt het.

‘De situatie voor het personeel begint hierdoor dramatisch te worden’, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls.

Staatssteun

In interviews met de nieuwssite Politico en de krant La Libre Belgique haalt Ryanair-ceo Michael O’Leary opnieuw uit naar overheden die ‘onrechtmatige’ staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen willen geven. Volgens de Ierse luchtvaartmaatschappij zijn die steunpakketten in strijd met de regels van de Europese interne markt.

O’Leary stapte al naar het Europees Hof van Justitie om de steunpakketten voor Air France-KLM en SAS aan te vechten. ‘En tegen het einde van de zomer spannen we tot 15 rechtszaken aan’, zei O’Leary tegen Politico. Hij neemt ook de mogelijke redding van Lufthansa en haar dochtermaatschappijen Brussels Airlines en Austrian Airlines op de korrel. ‘Die zijn als zatlappen op een huwelijk, die alle alcohol opzuipen’, zegt O’Leary. ‘Ze slorpen gewoon staatssteun op om hen onbeperkte vuurkracht te geven, zodat ze de markt kunnen verstoren als we allemaal weer vliegen.’

Volgens O’Leary hebben maatschappijen als Lufthansa en Air France geen ‘9 tot 10 miljard euro doping’ nodig nu hun personeel al wordt betaald door de staat.