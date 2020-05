De voorbije 24 uur zijn 70 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Crisiscentrum en Sciensano. In totaal werden 202 nieuwe gevallen gerapporteerd. Er werden ook opnieuw 82 overlijdens gerapporteerd.

De voorbije 24 uur zijn 70 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Op de afdeling intensieve zorg verblijven vandaag 420 covid-19-patiënten, van wie er 263 worden beademd. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt af met acht procent per dag, op de afdeling intensieve zorg is dat een afname van vijf procent. 205 mensen hebben de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt daarmee verder af tot 2.014.

Er zijn opnieuw 82 overlijdens gerapporteerd, maar ook in dat cijfer blijft de dalende trend zich verderzetten en wel met vier procent per dag. 53 overlijdens vonden plaats in woonzorgcentra, 29 in de ziekenhuizen. Het totale dodental in België sinds het begin van de corona-uitbraak komt nu uit op 8.843.

Er werden ook opnieuw 202 besmettingen gerapporteerd. Dat is een daling. maar het afgelopen etmaal zijn slechts 9.706 test uitgevoerd, dat zijn er minder dan de voorbije dagen. 'Het Federaal testplatform heeft de afgelopen dagen minder tests uitgevoerd', verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie. Wanneer wordt gekeken naar het gemiddelde van de voorbije zeven dagen, neemt het aantal bevestigde besmettingen af met twee procent per dag. Het totale aantal bevestigde besmette personen op 53.981.

Besmette druppels

Het risico op besmetting hangt af van twee factoren: duur en nabijheid van het contact, benadrukken de experts. 'Wanneer we elkaar kruisen zonder elkaar aan te spreken op anderhalve meter, dan is het risico verwaarloosbaar. Een gesprek van een paar minuten, op minder dan anderhalve meter afstand zonder mondmasker, is iets riskanter'.

'Het risico is groter naarmate het contact langer duurt en intenser is. Het is namelijk zo dat één viruspartikel onvoldoende is om iemand te besmetten, er zijn minstens enkele honderden of duizenden nodig. Wanneer iemand heel weinig virus uitscheidt, is er langdurig contact nodig om iemand te besmetten. Een kort contact kan wel volstaan wanneer iemand zeer grote hoeveelheden virus uitscheidt, bijvoorbeeld bij hoesten of niezen. Wanneer een besmet persoon hoest of niest, kan die een miljoen of meer partikels uitscheiden bij één hoest of nies, dat is voldoende om meerdere personen te besmetten.'

Het dragen van een mondmasker vermindert de hoeveelheid druppels die we uithoesten of niezen, en kan de kans op besmetting dus significant verminderen, werd benadrukt op de persconferentie. 'Het is geen garantie, want partikels kunnen langs de zijkant ontsnappen.Wie symptomen heeft, blijft dus thuis. Het mondmasker kan het risico verkleinen, want het houdt grote partikels tegen, maar kleintjes niet. Het masker is belangrijk, maar het is een toevoeging aan de andere maatregelen: afstand en handen wassen.'

'Ook als we praten, kunnen we druppels uitscheiden, maar minder dan als we hoesten en niezen. Daarvoor zijn al gauw meerdere minuten nodig. Ook bij het in- en uitademen is het mogelijk om zeer kleine hoeveelheden virus te verspreiden. Maar om elkaar te besmetten gewoon door te ademen, moet je al gauw meer dan een uur samenzitten. Het is dus wel mogelijk dat we elkaar besmetten wanneer we samen werken of naar een film kijken op dichte afstand.'

Goede ventilatie en toilethygiëne

'De belangrijkste plaatsen waar een besmetting plaatsvindt, is binnen. Met veel personenen in een afgesloten ruimte, met slechte luchtcirculatie. Zeker als er luid gepraat wordt, of gezongen. Bij luid praten scheiden we meer virus uit. Zorg dus voor een goede ventilatie door ramen en deuren open te zetten', benadrukt Van Gucht. 'In ruimtes waar mechanische ventilatie is, moet die op voldoende hoog debit draaien. Absoluut vermijden dat de lucht hercirculeert.

Let ook op na een toiletbezoek, waarschuwde Van Gucht. 'Het virus kan ook in beperkte mate uitgescheiden worden via uitwerpselen. Het is belangrijk om de toiletbril te sluiten voor het doorspoelen, zodat eventuele partikels niet in de ruimte kunnen belanden. Was de handen na elk toiletbezoek.'

'We hebben samen de afgelopen dagen belangrijke stappen gezet in de graduele afbouw van de coronamaatrelgen', zo sloot woordvoerder Yves Stevens de persconferentie af. 'Sinds zondag is het mogelijk om opnieuw familie en vrienden thuis te ontvangen, maandag gingen de winkels opnieuw open. Steden en gemeenten waren goed voorbereid, ook klanten hebben de regels goed opgevolgd. Deze discipline zullen we de komende maanden en weken moeten volhouden en zo een samenleving bouwen die zich aanpast aan nieuwe realiteit, namelijk waar het virus nog steeds aanwezig zal zijn. Het is belangrijk om automatismen aan te leren om onszelf en anderen te beschermen.'