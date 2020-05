Onderzoek naar dik pak zeeschuim na dood ervaren surfers

Een enorme hoop algenschuim op het wateroppervlak speelde vermoedelijk een rol bij de verdrinkingsdood van vijf ervaren Nederlandse surfers. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoekt de omstandigheden van het natuurfenomeen.

Een groep Nederlandse surfers kwam maandagavond voor de kust van Scheveningen in de problemen. Vijf onder hen, mannen tussen 22 en 38 jaar oud, verdronken in de Noordzee. Twee anderen moesten gereanimeerd worden. Nochtans waren het ervaren surfers. Behalve de harde wind en sterke zeestroming, zou ook een dik pak zeeschuim op het wateroppervlak de surfers hebben verrast, waardoor ze moeilijker lucht konden happen of gedesoriënteerd raakten.

Dat zeeschuim is afkomstig van algen, en komt wel vaker voor, ook op onze stranden. ‘Piepkleine schuimalgen maken enzymen aan om in het water te kunnen samenklonteren tot kleine kolonies. Als de algen sterven en de bolletjes ontbinden, komen die enzymen los. Door de wind wordt dat opgeklopt tot schuim’, verduidelijkt Jan Feys, mariene bioloog bij het Vlaams Instituut voor de Zee, in Het Nieuwsblad. Het schuim is niet giftig, benadrukt hij.

Feys wijst naar de harde wind van de voorbije dagen als oorzaak van de enorme hoeveelheid schuim. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft alvast een onderzoek ingesteld om de exacte omstandigheden te achterhalen.

‘Er was heel veel schuim, mogelijk ook met een grote hoeveelheid algen. Dat zou kunnen komen doordat het afgelopen dagen bijzonder mooi weer was, gevolgd door storm’, zegt NIOZ-onderzoekster Katja Philippart aan de NOS. ‘We moeten weten hoe deze bloei zich verhoudt tot voorgaande jaren. Als we iets vinden dat afwijkend is, dan kunnen we mogelijk voortaan een waarschuwing geven aan watersporters.’

Het NIOZ verwacht binnen enkele weken klaar te zijn met het onderzoek.

Foto: EPA-EFE