Tui schrapt 8.000 banen, impact op België onduidelijk

De coronacrisis en de gevolgen in de toeristische sector zetten reisorganisator Tui aan om te besparen. De touroperator wil het wereldwijd met zowat 8.000 banen minder doen. Het gaat daarbij niet enkel om ontslagen: het zijn banen die het bedrijf wil schrappen, of aanwervingen die niet zullen plaatsvinden.

Omwille van de onzekerheid door wil Tui, wereldmarktleider en de grootste speler op de Belgische markt, de kosten met 30 procent drukken wereldwijd. ‘Dit zal een impact hebben op mogelijk 8.000 banen, die niet aangeworven of geschrapt zullen worden’, laat het bedrijf weten in een persbericht.

Het gaat in verhouding om meer dan 10 procent van het werknemersbestand. Tui telt wereldwijd bijna 70.000 werknemers.

Het is nog niet duidelijk of er ook in België banen zullen sneuvelen. Volgens woordvoerder Piet Demeyere is er nog geen verdeling gemaakt van de ingreep over de verschillende landen waar TUI actief is.

Het bedrijf gaf het slechte nieuws vrij bij de publicatie van cijfers voor het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar (cijfers tot eind maart). De aangepaste winst voor belastingen en intresten daalde zowat 175 procent, tot een verlies van 828,7 miljoen euro.

Tui heeft al zicht op staatssteun, dankzij het steunplan van honderden miljarden euro’s dat de Duitse regering medio maart aankondigde voor de Duitse bedrijven. Het gaat onder meer om leningen. Maar Tui zegt dat die leningen op zeer korte tijd terugbetaald moeten worden, en besliste daarom een besparingsronde aan te kondigen.

Tui zegt tot slot dat reizen in de zomer mogelijk moet zijn, als er duidelijke regels zijn voor bijvoorbeeld hygiëne. Het reisconcern hoopt de komende maanden de draad op te pikken en de reizen te hervatten. Naar welke landen, is niet duidelijk omwille van de vele reisbeperkingen. ‘Het seizoen start later, maar kan daarom ook langer duren’, zegt ceo Friedrich Joussen.