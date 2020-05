Geen paniek bij Kinepolis

De financiële impact van de coronacrisis op Kinepolis zal ‘ernstig’ zijn, maar het management is ervan overtuigd dat ze de nodige maatregelen heeft genomen om de crisis het hoofd te bieden. Dat zegt ceo Eddy Duquenne van de bioscoopgroep. Het bedrijf zette onder meer niet-dringende investeringen stop.

Kinepolis sloot midden maart zijn bioscopen in alle landen waar het actief is. Er is dus al een impact te zien in de cijfers over het eerste kwartaal. Tot het moment van de sluiting telde de groep 12 procent meer bezoekers dan in dezelfde periode tot 12 maart vorig jaar, maar er zijn wel zalen bijgekomen het voorbije jaar. Over het hele kwartaal, dus met de twee weken sluiting er bij, draaide het uit op een daling van 9,1 procent tot 8 miljoen bezoekers.

Over de financiële cijfers treedt Kinepolis niet in detail. De omzet voor het volledige eerste kwartaal daalde wel minder sterk dan het bezoekcijfer, luidt het. De aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde eveneens, en ook de nettowinst kwam lager uit.

De financiële impact van de coronacrisis voor het hele jaar zegt Kinepolis nog niet te kunnen inschatten. Er zijn maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Zo leverde het management een inspanning via vrijwillige loonsverminderingen of uitgestelde betalingen. De groep stelde de aandeelhouders voor om geen dividend uit te keren. Alle investeringen die niet dringend zijn of waartoe nog geen engagement was aangegaan, werden stopgezet. Lopende investeringen in nieuwbouwprojecten in Haarlem en Leidschendam gaan wel door.

‘Aan het begin van de covid-19-pandemie beschikte Kinepolis over bijna 70 miljoen euro liquide middelen en een kredietlijn van 120 miljoen euro. Kinepolis beschikt dus, dankzij de genomen maatregelen, over voldoende liquide middelen om deze crisis het hoofd te bieden’, zegt de groep. ‘De voorbije jaren voerde Kinepolis een voorzichtig financieel beleid.’

Ceo Duquenne zegt dat een protocol is uitgewerkt om bezoekers en medewerkers bij de heropening van de zalen te beschermen. ‘Bioscopen bieden dicht-bij-huisentertainment, in een controleerbare omgeving, en zijn een manier om het beperkte vrijetijdsaanbod deze zomer uit te breiden’, zegt hij. In België is nog niet beslist wanneer de bioscopen weer open mogen.