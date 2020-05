Studenten mogen weer naar openbare studieruimtes

Studenten die niet thuis of in onderwijsinstellingen kunnen studeren mogen weer in openbare ruimtes blokken. Die ‘silent places’ mogen van de Nationale Veiligheidsraad opnieuw georganiseerd worden als de regels rond social distancing gerespecteerd worden. Dat staat te lezen op de website rond het coronavirus van het Crisiscentrum.

De ‘silent places’ moeten ook op afspraak plaatsvinden, luidt het nog. En als ze georganiseerd worden in openbare bibliotheken, moet er toezicht voor studenten zijn door toezichthouders en personeel.

Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez (CD&V), die als lid van de commissie Onderwijs eerder al opriep om de ruimtes te openen, is tevreden met de beslissing. Hij vraagt de steden en gemeenten in voldoende grotere ruimtes te voorzien voor blokkende studenten. Dat kunnen niet alleen de campussen en de bibliotheken van universiteiten en hogescholen zijn, waar nu al deels ruimtes worden voorzien, maar ook culturele centra of kerken kunnen volgens hem ingericht worden als studieruimte. ‘Veel kotstudenten keerden terug naar huis, ook in dorpen en niet-studentensteden is er nood aan veilige studieplaatsen’, aldus Warnez.

Volgens de CD&V’er is de vraag bij studenten groot. Hij deed zelf een bevraging bij 5.200 studenten en daarvan gaf meer dan de helft aan dat ze nood hebben aan zo’n sociale studieplaats.