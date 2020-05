Groen, SP.A en PVDA willen coronapremie voor huurders op wachtlijst voor sociale woning

Vlaamse oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA dienen samen twee voorstellen in om huurders te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het gaat om een coronapremie voor alle huurders op een wachtlijst voor een sociale woning en steun uit het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen voor alle huurders die inkomensverlies lijden.

In Vlaanderen staan ongeveer 154.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Zij komen vaak terecht op de sociale huurmarkt, waar ze gemiddeld 250 euro per maand meer betalen dan voor de gemiddelde sociale huurwoning. Pas wanneer ze vier jaar op de wachtlijst staan hebben ze recht op een huurpremie van 250 euro om de meerprijs te compenseren.

Die wachttijd is in crisistijden niet te verantwoorden, vinden Maxim Veys (SP.A), An Moerenhout (Groen) en Tom De Meester (PVDA). Zij vragen om alle huurders op een wachtlijst voor een sociale woning tijdelijk een ‘coronapremie’ te geven. Daarnaast willen Moerenhout, Veys en De Meester alle huurders die inkomensverlies lijden door de coronacrisis ondersteunen via het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen. Nu kunnen huurders daar een afbetalingsplan krijgen, maar enkel als de huurachterstal minstens twee keer de huurprijs bedraagt. De linkse oppositie wil dat terugbrengen naar een halve maand huur. De drie partijen vragen straks tijdens de plenaire zitting de spoedbehandeling voor beide voorstellen.

De Verenigde Eigenaars en het Vlaams Huurderplatform riepen eerder al gezamenlijk op om een coronatoelage toe te kennen aan de groep huurders op de private huurmarkt die aan de voorwaarden voor een sociale woning voldoet, maar op de private huurmarkt moet huren. Het gaat om ongeveer 220.000 huishoudens. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) reageerde toen dat de overheid al heel wat maatregelen had genomen om de meest kwetsbare gezinnen tegemoet te komen. ‘Daar nu nog eens een premie bovenop doen is mogelijk een beetje dubbelop’, klonk het toen.