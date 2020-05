‘Friends’-reünie wordt eind deze zomer ingeblikt

Hoe zit het met de aangekondigde reünie van Friends? Volgens Bob Greenblatt, de grote baas van productiehuis Warner, zou de special aan het einde van de zomer worden ingeblikt. Door de crisis zijn de opnames, aanvankelijk gepland op 27 mei, flink opgeschoven.

‘In eerste instantie dachten we dat shows maximaal een maand of twee zouden worden uitgesteld, maar het lijkt erop dat het veel langer gaat duren. We gaan ons best doen om de special tegen het einde van de zomer klaar te krijgen.’

Bij de opname is de aanwezigheid van publiek cruciaal. ‘We kunnen dit niet doen met een videogesprek vanuit keukens of slaapkamers’, vindt hij. De reünie is geen nieuwe aflevering van de sitcom, maar een interview van een uur met de volledige cast.