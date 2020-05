Stakingsactie MIVB gaat derde dag in

Sommige chauffeurs van de MIVB gaan voor de derde dag op rij niet aan het werk, omdat ze meer beschermingsmaatregelen willen. De spontane actie heeft vooral gevolgen voor de busdienst, de tram rijdt met verminderde frequentie, de metro rijdt wel normaal.

De MIVB benadrukt dat de vakbonden deze actie niet steunen. Ze blijven met elkaar in dialoog en behouden hun standpunt. Op 30 april is er namelijk al een akkoord bereikt voor de geleidelijke verhoging van de frequentie en de nodige hygiënemaatregelen die genomen zijn en hun standpunt hierover is niet veranderd.

MIVB laat weten dat tramlijn 7 niet rijdt en de metro normaal rijdt. Buslijnen 12, 14, 20, 28, 29, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 71, 76, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 95 rijden wel.