Bijna alle woonzorgcentra volledig getest

Van het personeel van de woonzorgcentra testte 2 procent positief, van de bewoners 4 procent.

Sinds 7 april zijn er in de Vlaamse woonzorgcentra meer dan 145.000 tests afgenomen bij personeel en bewoners, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gisteren in het Vlaams Parlement. Daarmee is 95 procent van het personeel getest en 88 procent van de ­bewoners getest.

Het percentage positieve tests is fors gedaald. Aanvankelijk, toen er erg gericht werd getest, werd 16 procent van het personeel positief bevonden en zelfs 20 procent van de bewoners. Die percentages zijn intussen gezakt naar 2 procent voor het personeel en 4 procent voor de bewoners. Dat zijn cijfers die onder die van Wallonië en zeker onder die van Brussel liggen.

Maar er blijven enkele kernen waar het virus nog altijd woedt. In 63,5 procent van de woonzorgcentra is geen besmetting (meer), in 26 procent blijft de besmetting beperkt tot minder dan 10 procent van de bewoners. Dat betekent dat in nog eens 10 procent van de woonzorgcentra nog altijd meer dan 10 procent van de bewoners ­besmet is. In 1,7 procent van de centra is de besmettingsgraad zelfs nog hoger dan 30 procent.

Voldoende onderzoekers

De inzet van de contactonderzoekers, die moeten nagaan met wie een besmette persoon contact had, is onder controle, blijkt uit de cijfers van Beke. Er werd rekening gehouden met 600 nieuwe besmettingen per dag in Vlaanderen, maar dat bleken er ‘slechts’ 149. Deze week gaan 735 contactonderzoekers aan het werk. ‘Die capaciteit volstaat ruimschoots.’

Beke spreekt ook tegen dat de bewoners van de woonzorgcentra niet naar het ziekenhuis gestuurd werden, en dus ‘opgeofferd’ zijn, zoals voormalig ­minister Johan Vande Lanotte (SP.A) beweerde. Volgens zijn cijfers zijn er sinds midden maart 1.344 bewoners in het ­ziekenhuis opgenomen. Een vijfde van de patiënten in de Belgische ziekenhuizen, kwam uit een woonzorgcentrum.