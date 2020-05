22 kinderen en 3 begeleiders in quarantaine na besmetting in kinderopvang

In Westrozebeke, deelgemeente van Staden, zijn bijna alle kinderen en begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang in quarantaine geplaatst. Dat bevestigt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) dinsdag. Een vader van één van de kinderen in de opvang testte positief en zijn kindje vertoonde symptomen.

Een vader van een van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang in Westrozebeke testte vorige week positief op het coronavirus. Zijn kind dat naar de opvang ging, vertoonde ook symptomen. Daarop werden alle kinderen die met het kind in contact waren geweest in quarantaine geplaatst, op aanraden van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gaat daarbij om 22 kinderen uit 17 gezinnen. Ook drie begeleiders werden in quarantaine geplaatst.

‘Het gaat om nagenoeg alle kinderen die in de opvang verbleven. Er is nog één begeleider die eventuele overige kinderen nog kan opvangen’, vertelt burgemeester Vanderjeugd. De opvang zelf werd ondertussen volledig ontsmet, zoals dat al dagelijks gebeurde. De kinderen moeten tot zeker 20 mei thuis in quarantaine blijven. Ook ouders die symptomen vertonen, moeten binnen blijven.