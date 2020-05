ZEB Oudenaarde al na 15 minuten gesloten door politie

Maandag mochten alle winkels weer de deuren openen. Maar die van drie winkels in Oudenaarde, waaronder de plaatselijke ZEB, gingen amper een kwartier na openingstijd alweer dicht, op politiebevel. En niet omdat het te druk was. ‘Ik weet dat het raar is, maar in de wet staat letterlijk dat de sluitingsdagen moeten worden gerespecteerd’, zegt korpschef Joost Duhamel.

We hadden er lang naar uitgekeken, naar de heropening van de winkels. Ook in het Oost-Vlaamse Oudenaarde was dat zo. Daar opende onder meer de ZEB zijn deuren nadat ze weken dicht waren gebleven door de coronamaatregelen. Maar om 10.15 uur, een kwartier na de opening, kwam de politie de winkel al opnieuw sluiten. Zeer tot ongenoegen van ZEB-ceo Luc Van Mol.

In De Tijd verklaart Van Mol dat hij van zijn stoel viel toen hij het hoorde. ‘Maandag is in normale tijden onze officiële sluitingsdag. Maar je moet je dat inbeelden: we zijn acht weken dicht, iedereen is blij om weer aan het werk te gaan, en dan staat de politie aan de deur. Ik heb de commissaris gezegd hoe dat aankwam: alsof ik een dag moest wachten met blussen terwijl mijn hele huis in brand stond. Wij hebben de winkel moeten sluiten, onze mensen weer naar huis moeten sturen en hen op een extra dag tijdelijke werkloosheid moeten zetten.’

Korpschef Joost Duhamel zit verveeld met de zaak. ‘Ik kan de frustratie voor 300 procent begrijpen. Alleen, in het Ministerieel Besluit staat letterlijk dat de winkels zich moeten houden aan de openingsdagen en -uren. Wie dat beslist heeft, waarom en wat de bedoeling is, weet ik niet, maar het staat er wel in. En dus moet ik dat handhaven. Of ik dat nu plezant vind of niet, dat maakt niet uit. We hebben geen boete gegeven, er zijn maandag drie winkels gesloten geweest. Op dinsdag hebben we geen winkels gesloten. Je moet ook weten dat iedereen naar iedereen kijkt. Om discussies te vermijden, passen we gewoon de wet toe. De coronaregels gaven tot nu toe op veel vlakken zin voor interpretatie. Maar voor de heropening van de winkels kan het niet duidelijker.’