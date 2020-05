Max Verstappen wil het zitje van Vettel bij Ferrari niet, Carlos Sainz ligt in poleposition voor vacante plek

Max Verstappen heeft dinsdag nog maar eens benadrukt dat hij Red Bull trouw blijft en niet het zitje van Sebastian Vettel bij Ferrari overneemt aan het eind van dit seizoen. “Ik zag wat vragen voorbijkomen of ik naar Ferrari ga, maar ik kan jullie verzekeren dat dat absoluut niet het geval is”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur in een ‘vraag en antwoord’-gesprek op het Instagramaccount van zijn sponsor Puma.

LEES OOK. ANALYSE. Sebastian Vettel is dan toch geen Baby-Schumi

Ferrari maakte dinsdag bekend dat de Duitse viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan het eind van dit seizoen na zes jaar vertrekt bij de Italiaanse renstal. Het leidde meteen tot speculaties over wie het misschien wel meest begeerde zitje in de koningsklasse van de autosport zou overnemen. De Spanjaard Carlos Sainz (McLaren) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault) worden als de grootste kanshebbers gezien.

Verstappen verlengde in januari zijn contract bij Red Bull tot en met 2023. “Het is wat het is. Iemand anders krijgt nu de kans bij Ferrari te rijden, wat natuurlijk een fantastisch team is”, aldus de Nederlandse coureur, die erop gokt dat Sainz het stoeltje krijgt.

De Formule 1 moet dit jaar nog beginnen. Door het coronavirus is er nog geen enkele Grand Prix gereden. Het is de bedoeling dat de raceklasse op 5 juli van start gaat in Oostenrijk.

“Carlos Sainz tekent binnen 48u contract bij Ferrari”

De Spanjaard Carlos Sainz zou wel ieder moment zijn handtekening onder een contract bij Ferrari zetten. Volgens ‘Motorsport Italië zou Ferrari in de loop van de komende 48u officieel bevestigen dat Carlos Sainz de overstap maakt van McLaren om bij Ferrari Sebastian Vettel te vervangen. Het zou nog slechts een kwestie van de details uitwerken zijn.

Het feit dat Sainz nog een relatief jonge rijder is maar desondanks over heel wat ervaring in de Formule 1 beschikt zou Ferrari voor Sainz doen kiezen. Daarnaast is Sainz een relatief ‘goedkope’ keuze met een salaris dat opmerkelijk lager ligt dan dat van Vettel.

Afwachten of we in de loop van de komende dagen Carlos Sainz ook effectief officieel bevestigd zien bij Ferrari. Sainz zou dan na Alfonso de Portago en Fernando Alonso nog maar de derde Spanjaard zijn die voor Ferrari in de Formule 1 uitkomt.