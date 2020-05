Vakbonden Swissport: ‘Wachten met bang hart af’

Bij de afhandelaar Swissport wordt afgewacht welke gevolgen de herstructurering bij de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal hebben voor het bedrijf. Dat zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. Swissport voert voor Brussels Airlines afhandelingsdiensten (zoals de bagage) uit op Brussels Airport.

‘We wachten met een bang hart af’, zegt de vakbondsman. ‘De gevolgen zijn op dit ogenblik nog allerminst duidelijk. Ook de directie die ik hierover vandaag contacteerde, weet het nog niet.’

Bij Brussels Airlines werd dinsdag een herstructureringsplan bekendgemaakt. Een kwart van de banen is bedreigd en de vloot wordt verkleind. Sommige bestemmingen worden geschrapt. Een volledige lijst is er volgens Brussels Airlines nog niet, maar topman Dieter Vranckx gaf voorbeelden als Lanzarote, Billund en Bristol.

‘Zolang de bestemmingen die geschrapt worden niet bekend zijn, kunnen wij de impact op de bagageafhandeling van Swissport niet inschatten’, zegt Bougrine. ‘Die impact is zoveel groter als het gaat om bestemmingen zoals Nice en Madrid waarop meerdere keren per dag gevlogen wordt, dan op andere die maar in beperkte mate worden aangedaan.’

Swissport werkt op Zaventem voor tientallen luchtvaartmaatschappijen, maar Brussels Airlines is als grootste speler een belangrijke opdrachtgever voor de afhandelaar. Omdat het passagiersverkeer op Brussels Airport wegens de coronacrisis nagenoeg stilligt, is de grote meerderheid van werknemers van Swissport op de luchthaven nog altijd tijdelijk werkloos.