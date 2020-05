RWDM wil weer aanknopen met traditie en de uitdager zijn in 1B: “We zijn structureel klaar”

Tenzij vrijdag op de algemene vergadering van de Pro League een volledig nieuw format voor 1B uit de stembus komt, mag RWDM zich volgend seizoen opmaken voor een terugkeer naar het professioneel voetbal. De Molenbeekse traditieclub neemt meer dan waarschijnlijk de plek in van Excelsior Virton in de Proximus League. “Kampioen zullen we niet worden, maar we willen wel de uitdager zijn”, blikt een zielsgelukkige voorzitter Thierry Dailly vooruit.

De sterke man achter RWDM wil met twee woorden spreken. “We zullen zien wat er vrijdag beslist wordt”, zegt Dailly in sappig Brussels. Maar met zijn gedachten zit de voorzitter al in 1B. “We zijn daar structureel klaar voor. Je moet weten, zo’n licentie voor 1B krijg je niet zomaar. Dat betekent dat je financieel, administratief, sportief en ook infrastructureel klaar bent voor het profvoetbal. We krijgen die licentie al twee jaar op rij. Dus ja, we zijn er zeker klaar voor.”

Eén landstitel met Johan Boskamp

Foto: VI Images / VI

Onder impuls van onder meer Johan Boskamp (foto) vierde RWDM in 1975 zijn enige landstitel. Nadien ging het bergaf met de traditieploeg, die onder meer genekt werd door financiële problemen. In 2015 stonden verschillende supportersfederaties aan de wieg van het huidige RWDM, met Dailly als stuurman. “We hebben de voorbije vijf jaar heel hard toegewerkt naar dit moment. Ik vind het dan ook fantastisch nieuws. Voor RWDM, voor Molenbeek, voor iedereen die ons een warm hart toedraagt, in het bijzonder de supporters, maar ook voor het Brussels voetbal.”

Ambities om meteen kampioen te spelen, mag RWDM niet koesteren, vindt Dailly. “We lopen nog een paar stappen achter op topploegen als pakweg Union en Westerlo. Die staan al wat verder in hun uitbouw. Het wordt voor ons zaak om zoals elk jaar te groeien en te verbeteren. We hebben gezonde ambitie, willen de uitdager zijn en zullen vechten voor wat we waard zijn. RWDM heeft zijn plaats in 1B. We zijn een traditieclub die een meerwaarde kan zijn voor het Belgisch voetbal. Dat merk ik nu al aan de reacties die ik vanuit de voetbalwereld krijg.”

Jeugdacademie grootste troef

Op dit moment liggen er in het Edmond Machtensstadion nog een vijftiental spelers onder contract voor volgend seizoen. “We zullen kijken wat er mogelijk is om onze kern te versterken”, aldus Dailly, die een belangrijke rol ziet weggelegd voor de jeugdacademie. “Dat is onze grootste troef, maar daar ligt onze grootste uitdaging ook. Heel veel van onze jeugdteams speelden kampioen in hun reeks. Nu moeten we ervoor zorgen dat zij ook die stap naar het profvoetbal kunnen zetten. De jeugd zal kansen krijgen. Dat is mijn grote droom.”

Eind maart raakte bekend dat Dailly en zijn vrouw besmet waren met het coronavirus. “Maar intussen zijn we beiden opnieuw gezond, dus ook op dat vlak alleen maar goed nieuws.”