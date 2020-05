Onbekenden gooien granaat binnen bij Brusselse bar, geen gewonden

In een Brusselse bar aan de Leuvenseweg is maandagnacht een granaat binnengegooid die nadien ontplofte. Werknemers van het café ontdekten dat dinsdag. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend.

Toen de werknemers dinsdagochtend in de bar op huisnummer 2 aan de Leuvenseweg aankwamen, merkten ze dat er grote gaten en sporen van impact waren op de ruiten van het gebouw. Het parket vorderde een ballistische deskundige op die ter plaatse ging.

‘Volgens de eerste vaststellingen blijkt dat er een granaat in het café gegooid is afgelopen nacht. De reden is nog onbekend, maar we bekijken of het mogelijk om een afrekening gaat. Het onderzoek loopt en we proberen nu verdachten te identificeren’, vertelt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Er vielen geen gewonden bij de ontploffing.