Dr. Anthony Fauci, de immunoloog die Donald Trump bijstaat in de coronacrisis, maar het vaak ook grondig oneens is met zijn president, getuigt vandaag in de Senaat over de coronacrisis. In de VS is namelijk beslist dat scholen en bedrijven binnenkort weer zouden mogen openen. Volg de getuigenis van Fauci hier live.

Fauci is het vaak niet eens met wat Trump zegt en moet vaak de schade van diens uitspraken proberen beperken. In de video hieronder ziet u hoe hij dat doet.