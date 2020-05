Colruyt investeert in Belgische krekelreep

Supermarktgroep Colruyt investeert in de insectenverwerker Kriket, de maker van de gelijknamige krekelreep.

Colruyt wordt minderheids­aandeelhouder van de Brusselse start-up Kriket, die in 2018 opgericht werd door broer en zus Michiel en Anneleen Van Meervenne. De investering van ‘enkele honderdduizenden euro’s’ maakt het mogelijk om de krekelproducten verder te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

In het eerste jaar verkocht Kriket ongeveer 100.000 repen, vervaardigd op basis van krekelmeel. Ze worden verkocht bij Colruyt-dochter Bio-Planet, bij AS Adventure en bij Aveve. ‘Dit product past goed bij het DNA van Colruyt’, zegt Michiel Van Meervenne. Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe: ‘Er is een match qua bedrijfscultuur, en we willen achter de schermen graag meewerken aan de ontwikkeling van dit product’.

Van Meervenne probeert nu granola op basis van krekelmeel van de grond te krijgen. Ook maakt hij werk van expansie in het buitenland: Lidl-Duitsland overweegt om zakjes gekruide krekels in het assortiment op te nemen. Krekels hebben een ­notensmaak en bevatten veel eiwitten.