De race naar het vaccin: ‘Wereldwijde volksgezondheid wordt gegijzeld door rivaliteit tussen grootmachten’

Het land dat als eerste een vaccin vindt wint niet alleen de race, maar ook politieke macht. De vraag is hoe die macht zal worden ingezet.

Om een eerlijke verdeling van een toekomstig coronavaccin te garanderen, zijn er zogenaamde vaccincoalities opgezet tussen landen en organisaties. Een nobel streven, maar het valt te bezien of alle beloftes die nu worden gemaakt, ook nog gelden als er eenmaal een vaccin is. Roeland Termote volgt de geopolitieke verwikkelingen in de zoektocht naar een vaccin.

Meer weten

Lees hier het artikel van Roeland Termote over de race naar een vaccin.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Roeland Termote | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Reuters

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.