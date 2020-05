Waarom zorgverleners zeker vandaag applaus verdienen

Tweehonderd jaar geleden werd Florence Nightingale geboren, vandaag vieren we dat nog steeds: met de Internationale Dag van de Verpleegkunde. In deze tijden meer dan ooit van belang.

Florence Nightingale (1820-1910) was een Britse verpleegkundige. Ze redde tijdens de Krimoorlog (1853-1856) het leven van duizenden soldaten - ondanks een tekort aan materiaal - en werd zo een rolmodel voor verpleeg(st)ers over de hele wereld. De ‘engel van Sevastopol’ werd de pionier van de moderne verpleegkunde.

Nightingale richtte in 1860 de eerste school voor verpleegkundigen op. Ze hechtte veel belang aan de relatie tussen patiënt en zorgverlener, én ze was expert in informatie over de volksgezondheid.

Veel toepasselijker kan haar erfenis op deze bijzondere Internationale Dag van de Verpleegkunde, in volle coronacrisis, niet zijn. De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) benadrukt daarom nog eens hoe essentieel de verpleegkundige zorg is voor onze gezondheid. Momenteel werken er zowat 140.000 verpleegkundigen in België. ‘De garantie van de personeelsbezetting is cruciaal voor de kwaliteit van de zorg in onze ziekenhuizen, onze zorginstellingen en voor de veiligheid van de patiënten.’ Dat geldt tijdens de coronacrisis, maar ook als die voorbij is.

Al van bij het begin van de coronacrisis applaudisseren veel mensen stipt om 20 uur om zorgverleners in ziekenhuizen en zorgcentra een hart onder de riem te steken. Vandaag is een goede dag om er alsnog mee te beginnen, mocht u het niet doen. Of om extra hard in de handen te klappen.