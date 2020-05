Historische Kodaksite wordt groene woonwijk

Er is een nieuw ontwerp om de site van de historische Kodakfabriek in Koningslo om te vormen tot een duurzame wijk met 220 bijna-energieneutrale woningen. De vergunningsaanvraag wordt eerstdaags ingediend, maar het stadsbestuur van Vilvoorde gaat al akkoord.

Tot 25 jaar geleden rolden de iconische filmrolletjes van Kodak dagelijks van de band in Koningslo. Daarna namen de bedrijven Caterpillar, ISS en Lyreco er hun intrek, maar vandaag zijn de bedrijfsgebouwen zo goed als verlaten. Binnen enkele jaren moet er opnieuw leven komen op de site, wanneer er 58 eengezinswoningen en 162 appartementen worden opgetrokken.

Een eerder project telde 250 woningen en dat leidde tot stevig buurtprotest. Uiteindelijk legde het stadsbestuur een maximum van 220 woningen vast in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Vastgoedontwikkelaar Acasa, eigenaar sinds 2018, heeft nu een nieuw ontwerp klaar in samenwerking met het Gentse architectenbureau Bontinck. ‘Nieuwe industrie aantrekken was een optie, maar we verkiezen iets terug te geven aan de buurt. Daarom hebben we een ambitieuze verkavelingsaanvraag uitgewerkt voor een duurzame en groene site’, zegt Timothy Jacob van Acasa.

‘Er komen deelwagens, deelfietsen en laadpalen voor elektrische wagens. Bovendien krijgt Koningslo ook een nieuw park van bijna 2 hectare groot.’ Zowel voor bewoners als voor bezoekers komen er in totaal 310 parkeerplaatsen en de auto verdwijnt grotendeels ondergronds.

Opvallend: naast bijna-energieneutraal wil de ontwikkelaar ook zo goed als waterneutraal bouwen. Dat betekent dat het regenwater optimaal zal infiltreren in de wijk.