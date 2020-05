Duizend banen bedreigd bij Brussels Airlines: ‘Met huidige structuur overleven we coronacrisis niet’

Brussels Airlines gaat stevig snoeien in zijn bestemmingen, vliegtuigen en jobs. 'Onze zwakke structuur, het faillissement van Thomas Cook en de coronacrisis hebben ons met de rug tegen de muur geplaatst’, zegt ceo Dieter Vranckx.

De topman wijst erop dat Brussels Airlines al voor de uitbraak van het coronavirus een probleem had, omdat het niet structureel winstgevend was. Er werd al volop gewerkt aan een reorganisatieplan. Maar toen brak de coronacrisis uit.

‘De combinatie van onze zwakke structuur, het faillissement van Thomas Cook België (waarvan Brussels Airlines veel passagiers vervoerde, red.) en de coronacrisis heeft ons met de rug tegen de muur geplaatst’, zegt Vranckx. ‘We moeten nu herstructureren, in de eerste plaats om de crisis te overleven, maar ook om als een gezond bedrijf klaar te zijn voor de toekomst.’

Brussels Airlines wil haar vloot met 30 procent reduceren en 1.000 werknemers, of 800 voltijdse equivalenten, schrappen. Daarmee ziet zowat een kwart van de meer dan 4.000 personeelsleden zijn baan op de helling staan.

De luchtvaartmaatschappij zal ook haar netwerk hertekenen en doet 16 van haar 54 vliegtuigen weg, waaronder tien korte- en twee langeafstandsvliegtuigen. 24 bestemmingen worden volgens de VRT geschrapt. Het gaat vooral om bestemmingen uit het oude Thomas Cook-netwerk, zegt Vranckx. Maar ook bijvoorbeeld Sicilië verdwijnt. Op belangrijke bestemmingen als Afrika en de VS wordt de frequentie van de vluchten herzien.

Staatssteun

Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines, verwacht dat de vraag naar vliegtickets nog lang in het slop zal zitten en pas binnen drie jaar weer op het niveau van voor de crisis zit. Ook Vranckx verwacht volgend jaar nog steeds tot 30 procent minder vraag. ‘Deze herstructurering zal pijn doen, maar als we ze succesvol kunnen afronden, lonkt er een sterke toekomst voor Brussels Airlines’, zegt hij.

De vakbonden hebben vandaag een ontmoeting gepland met de federale regering. De onderhandelingen met moederbedrijf Lufthansa over eventuele staatssteun verlopen moeizaam. Er wordt gepraat over een reddingspakket van 290 miljoen euro. Er is nog geen akkoord, de regering staat in contact met andere betrokken overheden. Lufthansa heeft de Duitse overheid om 9 miljard euro steun gevraagd.