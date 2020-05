Kleuters mogen per 20 in contactbubbel bij opvang, geen mondmasker nodig

Kleuters mogen per twintig in één lokaal opgevangen worden. Afstand houden is niet langer een verplichting. De nieuwe regels gelden zowel voor scholen die noodopvang organiseren, als voor de buitenschoolse opvang.

De regels tussen de twee opvangmogelijkheden, de school en de naschoolse opvang, verschillen van elkaar, en dat leidde de voorbije weken tot kritiek en verwarring. Samen met de GEES ontwikkelden de betrokken ministers en de sectoren daarom nieuwe voorschriften voor de opvang van kleuters. Het komt erop neer dat de regels soepeler worden vanaf 15 mei.

De experten hielden er immers rekening mee dat de verspreiding van het coronavirus bij kleine kinderen minder snel gaat dan aanvankelijk gedacht.

Contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten, kinderbegeleiders (buitenschools) of leerkrachten (op school) moeten alleen een mondmasker dragen bij contact met volwassenen en 1,5 meter afstand houden is ‘wenselijk maar niet verplicht’ bij contacten tussen kleuters onderling en tussen kleuters en hun begeleider. De kleuterscholen blijven in principe wel ‘gesloten’, ze organiseren alleen opvang voor ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen en voor kwetsbare kinderen.

De buitenschoolse opvang zal vanaf 15 mei niet alleen na de schooluren en op woensdagmiddag open zijn, maar ook tijdens de schooluren meehelpen. Zo moeten ze de scholen ondersteunen, die voor een zware opdracht staan bij de heropstart van enkele leerjaren. ‘Buitenschoolse opvang is een prioritaire partner bij de heropstart van de scholen’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). ‘Door mogelijk te maken dat kinderbegeleiders mee kleuters opvangen tijdens de schooluren, dragen we bij tot kansrijk opgroeien van kinderen en geven we gezinnen extra veerkracht.’