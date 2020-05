De Croo verwacht ‘duidelijk signaal’ van Lufthansa voor staatssteun

Drie federale ministers zullen in de namiddag de vakbonden van Brussels Airlines ontmoeten. De regering voert moeizame onderhandelingen over steun voor de luchtvaartmaatschappij, maar wil nu ‘een duidelijk signaal’ van moederbedrijf Lufthansa over de toekomst van Brussels Airlines.

Duizend banen bij Brussels Airlines zijn bedreigd, en 30 procent van het aanbod wordt geschrapt. Dat is vandaag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) laat in een reactie aan Belga weten dat het sociaal overleg alle kansen moet krijgen en dat gedwongen ontslagen zo veel mogelijk moeten worden beperkt. ‘We steunen de werknemers daarin en zullen die boodschap vanmiddag ook rechtstreeks aan hen overmaken tijdens een ontmoeting van de federale regering met de vertegenwoordigers van de werknemers’, zegt De Croo.

De Croo, premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zullen de bonden ontvangen. Wilmès noemt de aankondiging over het verlies van mogelijk duizend banen ‘slecht nieuws voor de werknemers en hun gezinnen, in een context die al zeer onzeker is’.

De onderhandelingen met moederbedrijf Lufthansa over eventuele staatssteun verlopen moeizaam. Er wordt gepraat over een reddingspakket van 290 miljoen euro. Er is nog geen akkoord, de regering staat in contact met andere betrokken overheden. Lufthansa heeft de Duitse overheid om 9 miljard euro steun gevraagd.

De Croo herhaalt dat hij een ‘geloofwaardig toekomstplan’ wil met voldoende garanties over de rol van Brussels Airlines na de crisis. ‘Het mag niet enkel een afbouwscenario zijn, er zal ook geïnvesteerd moeten worden. We verwachten een duidelijk signaal van de Duitse moedermaatschappij.’ België wil geen blanco cheque geven en eist garanties: voor de werkgelegenheid, voor Brussel als internationale hub en voor een groenere vloot, zei De Croo eerder in de Kamer.