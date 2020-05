De Wever: ‘Het kreupele paard zal moeten verder draven’

N-VA-voorzitter Bart De Wever is erg pessimistisch over de vorming van een regering, maar ziet tegelijk ook geen heil in nieuwe verkiezingen. ‘Die zullen catastrofale resultaten hebben.’

De verschillende partijen in de Wetstraat zijn elkaar opnieuw aan het besnuffelen. Eind juni komt hoogstwaarschijnlijk een einde aan de volmachten van de minderheidsregering-Wilmès. De regering zelf blijft zeker nog in het zadel tot september. De hoop is om tegen dan een volwaardige meerderheidsregering op de been te kunnen brengen. Als dat niet lukt, lijken nieuwe verkiezingen voor verschillende partijen onvermijdelijk. De Wever toonde zich zonet bij de voorstelling van het boek ‘Het DNA van Vlaanderen’ pessimistisch over alle scenario’s.

‘Ik heb niets tegen de PS en ik hoop dat de PS ook niets tegen de N-VA heeft’, zei hij. ‘We moeten toch een akkoord kunnen maken waardoor we kunnen stoppen om elkaar het leven zuur te maken. Op 15 maart lag er een akkoord om 1 jaar samen te regeren en ondertussen in de diepte te werken aan een België 2.0.’

Hoewel hij open staat voor nieuwe gesprekken met de PS, vreest hij dat een akkoord PS/N-VA na de mislukking van 15 maart erg moeilijk wordt. Maar tegelijk ziet hij ook geen paars-groene regering, aangevuld met de CD&V opstaan. Maar ook voor verkiezingen, als ze in deze coronatijden al zouden kunnen georganiseerd worden, voelt hij erg weinig. ‘De resultaten zullen catastrofaal zijn.’ Ik vrees dat het kreupele paard nog wat verder zal moeten draven’, was dan ook zijn conclusie verwijzend naar de minderheidsregering-Wilmès.

Hij geeft toe dat zijn partij in een erg moeilijke situatie zit. De mensen verwachten dat een partij als N-VA haar verantwoordelijkheid neemt, tegelijkertijd heeft de eerste federale deelname de partij alleen maar verlies opgeleverd. ‘We hebben nooit erosie gevoeld door Vlaams te besturen, federaal wel.’