Trump: ‘Obama heeft grootste politieke misdaad ooit gepleegd’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn voorganger in een reeks tweets beschuldigd van ‘de grootste politieke misdaad ooit’ omdat hij achter het onderzoek naar de band tussen Trump en Rusland zou zitten. Hij sprak van ‘Obamagate’. Critici zeggen dat Trump de aandacht wil afleiden van zijn coronabeleid.

Vorige vrijdag werd een audiofragment gelekt aan Yahoo News. Daarin is ex-president Barack Obama weinig positief over hoe Trump de coronacrisis aanpakt. Hij noemt het ‘een absolute chaotische ramp, omdat de egoïstische ingesteldheid zit ingebakken in onze overheid’.

Ook stelt hij vragen bij de aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie om alle aanklachten tegen voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen. Die pleitte in 2017 nog schuldig aan liegen tegen onderzoekers van de FBI, maar trok dat later in.

Obamagate

Trump was niet opgezet met deze uitspraken. Afgelopen weekend stuurde hij meer dan 100 tweets en retweets de wereld in waarin hij Obama aanvalt. Trump sprak van ‘Obamagate’, verwijzend naar Watergate, het afluisterschandaal waardoor toenmalig president Richard Nixon in 1974 moest aftreden.

Zaterdagavond was #Obamagate met zo’n 3 miljoen tweets trending op Twitter. Sommige twitteraars zagen dat cijfer zakken en voelden zich gecensureerd. Het sociale medium zei echter aan Buzzfeed dat er geen actie ondernomen is om de hashtag te censureren.

Ondertussen heeft Trump onderstaande Obamagate-tweet met een filmpje van Fox News vastgepind. Daarin wordt gezegd dat Obama achter het onderzoek naar de band tussen Trump en Rusland zou zitten. Hij spreekt in een andere tweet van ‘de grootste politieke misdaad ooit gepleegd in de Amerikaanse geschiedenis’.

Fox News zegt zich te baseren op documenten die zijn vrijgegeven nadat de Amerikaanse Justitie de klacht tegen Flynn had laten vallen.

FBI-correspondentie

Een factcheck van persagentschap Associated Press (AP) betwist wat Fox News zegt. ‘Het onderzoek naar de banden tussen Rusland en de Trump-campagne begon inderdaad toen Obama nog aan de macht was. Maar het ging door onder Trump. Het onderzoek naar Flynn werd overgenomen door een speciale raadsman die werd aangesteld door Rod Rosenstein, de adjunct-procureur-generaal van Trump zelf’, klinkt het.

Volgens AP onthult de interne FBI-correspondentie die de afgelopen twee weken is verschenen niét dat de agenten zeggen dat het doel van het onderzoek was om een president neer te halen, iets wat Trump net wél zegt in zijn tweets.

Trump: ‘Je weet wat de misdaad is’

De president gaat er in verschillende tweets ook van uit dat Obama nu officieel onderzocht zal worden, al is dat helemaal niet aangekondigd. Laat staan dat het een zekerheid is.

Op een persconferentie waar een journalist van The Washington Post tot tweemaal toe vroeg naar meer informatie, antwoordde Trump: ‘Je weet wat de misdaad is. De misdaad is voor iedereen heel duidelijk. Het enige wat je hoeft te doen, is de kranten lezen, maar niet die van jou.’

Trumpcritici stellen dat de president Joe Biden, de democratische presidentskandidaat en vicepresident onder Obama, in een slecht daglicht wilt stellen. Of dat hij de aandacht wil afleiden van hoe hij de coronacrisis aanpakt - dit weekend werd in de Verenigde Staten de kaap van 1,3 miljoen besmettingen en 80,000 doden overschreden.