Duizend banen bedreigd bij Brussels Airlines

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines snijdt diep in zijn aanbod en wil zowat een kwart van de banen schrappen.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal 22 bestemmingen uit haar aanbod schrappen en wil 1.000 werknemers ontslaan. Het gaat om 800 voltijdse equivalenten. Daarmee komt de baan van zowat een kwart van de meer dan 4.000 personeelsleden op de helling te staan. Dat is vandaag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad tussen de directie en sociale partners, en wordt bevestigd aan De Standaard.

Voor het personeel, dat al wekenlang in spanning leeft, is er eindelijk wat duidelijkheid. Maar de modaliteiten van de besparingsronde moeten vakbonden en directie aanvangen. Daarbij willen de vakbonden zo veel mogelijk ‘zachte’ afvloeiingen, door tijdelijke contracten te schrappen, vrijwillig vertrek te stimuleren en vervroegde pensionering.

Maar naakte ontslagen zijn onvermijdelijk. En dat belooft een moeilijke oefening te worden. Traditioneel speelt anciënniteit bij piloten een belangrijke rol, en worden zij beter beschermd. Maar Brussels Airlines wil daarvan afstappen, en dat zet bij sommigen kwaad bloed, blijkt uit chatgroepen van het personeel, die De Standaard kon inkijken. Ook personeelsleden met een gezin zouden meer gespaard worden.

Reboot versneld

Behalve ontslagen zou er ook aan de werkschema’s worden gesleuteld. Van piloten en cabinepersoneel wordt extra flexibiliteit gevraagd, door bijvoorbeeld full time in de drukke zomermaanden te vliegen, en deeltijds in de kalmere wintermaanden. Ook de zogenaamde nachtstops, waarbij cabinepersoneel en piloten op een buitenlandse bestemming overnachten, liggen onder de loep. Die overnachtingen kosten het bedrijf veel geld, maar voor het personeel, dat vaak een relatief laag basisloon heeft, zijn de premies die eraan zijn verbonden belangrijk.

De luchtvaartmaatschappij was vorig jaar al met een herstructurering begonnen om haar winstmarge tegen 2022 op te krikken. Maar dat zogenaamde rebootplan, waarbij al een akkoord was over afvloeiingen bij het grondpersoneel, is door de zware impact van de coronacrisis naar de prullenbak verwezen.

Luchtvaart in het slop

Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines, verwacht dat de vraag naar vliegtickets nog lang in het slop zal zitten en pas binnen drie jaar weer op het niveau van voor de crisis zit. In het eerdere plan werden nog financiële prikkels gegeven om vrijwillig te vertrekken. Maar gezien de malaise in de luchtvaart, zullen nu weinig personeelsleden voor die optie kiezen.

De christelijke vakbond had kritiek op de timing van de bijzondere ondernemingsraad, omdat er nog steeds geen akkoord is tussen de Belgische overheid en Lufthansa over een steunpakket van 290 miljoen euro voor Brussels Airlines. Maar insiders merken op dat het personeel net een signaal ‘van goodwill’ kan geven naar de onderhandelaars om verder te gaan.

In Nederland en Duitsland, waar ook nog geen akkoorden zijn met respectievelijk KLM en Lufthansa, heeft het personeel van de luchtvaartmaatschappijen al aangegeven fors te willen inleveren om hun bedrijf te redden.

Nog geen akkoord

De onderhandelingen zitten in een beslissende fase, klinkt het bij insiders. Dat Brussels Airlines groen licht kreeg om zijn toekomstplan aan het personeel voor te stellen, betekent dat er een overeenkomst is over de grote lijnen.

Maar ‘de moeilijkste horde is nog niet genomen’, zegt een betrokkene. België wil absoluut harde garanties kunnen afdwingen van Lufthansa, zodat het toekomstplan ‘geen hypothese’ is, klinkt het. ‘Ook na de crisis moet er voldoende geïnvesteerd worden in Brussels Airlines’, klinkt het in regeringskringen. De Federale participatiemaatschappij (Fpim), die voor ons land de onderhandelingen voert, zou daarvoor in het kapitaal van het bedrijf willen stappen.

Maar Lufthansa-topman Carsten Spohr huivert voor politieke bemoeienis in zijn bedrijf, en vreest nu garanties te moeten geven die de maatschappij in de toekomst minder rendabel zullen maken. Dat is meteen ook de reden waarom ook de onderhandelingen in Duitsland, waar Lufthansa 9 miljard euro staatssteun vraagt, en in Oostenrijk, waar dochtermaatschappij Austrian Airlines bijna 800 miljoen euro nodig heeft, zo moeizaam verlopen.

De Belgische regering overlegt regelmatig met Berlijn en Wenen. ‘Iedereen kijkt daarbij naar elkaar’, zegt een insider. De Croo wil ook vermijden dat Duitsland en Oostenrijk wel in het kapitaal zouden stappen, en België niet.

Maar voor Brussels Airlines tikt de klok. Eind deze maand is het geld op, en tegen vrijdag zou er absoluut een deal moeten zijn, zegt een hooggeplaatste bron binnen het bedrijf.