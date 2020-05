Een wandelaar langs het jaagpad aan de Dender in Denderleeuw, ter hoogte van de Kasteelstraat, kon maandagavond zijn ogen niet geloven toen hij in het water een zak vol slangen vond. Hij contacteerde de hulpdiensten en het bleek om koningspythons te gaan.

De koningspython is een niet-giftige wurgslang die tot 1,5 meter lang en 20 jaar oud kan worden. In het koude water van de Dender hadden de 10 geen kans om te overleven. Waarschijnlijk werden ze gedumpt door de eigenaar. De brandweer haalde de diertjes uit het water en stopte hen in een ton. Drie slangen overleefden het niet. De overige zeven zullen naar SOS Reptiel in Turnhout gebracht worden.