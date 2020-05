Aantal nieuwe opnames daalt verder, 65 nieuwe coronadoden

43 mensen zijn de voorbije 24 uur opgenomen in het ziekenhuis met het nieuwe coronavirus, een verdere daling tegenover de voorbije dagen. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum in een persbericht. 'De dalende trend van het aantal nieuwe opnames lijkt te hervatten.'

Er werden de afgelopen 24 uur 330 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Daarvan wonen er 148 in Vlaanderen, 155 in Wallonië en 25 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen.

Er werden 43 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen de afgelopen 24 uur, in totaal zijn er op dit moment 2.230 patiënten opgenomen. Er liggen 465 patiënten op intensieve zorg, dat is een daling van 13, vergeleken met een dag eerder. Van die 465 mensen worden er 282 beademed (een daling met 17). 35 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. 'De trend van het aantal patiënten op intensieve zorg is dalend, en neemt af met vijf procent per dag.'

Opmerkelijk aan de cijfers is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder de 50 daalt. 'De dalende trend van het aantal nieuwe opnames lijkt te hervatten', klinkt het in het persbericht. 'Het weekgemiddelde daalt met 7 procent.' Mogelijk stijgt dat aantal weer tegen het einde van de week, zoals wel vaker gebeurt.

Er vielen wel opnieuw 65 doden gisteren. Onder hen overleden er 34 in het ziekenhuis en 31 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 81 procent bevestigd door een test. Er vielen 33 doden in Vlaanderen, 27 in Wallonië, en 5 in Brussel.