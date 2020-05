Veel onzekerheid bij Agfa na ‘stevige resultaten’ in eerste kwartaal

Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert tast in het duister over de precieze impact van de coronacrisis op zijn activiteiten. Al is voor de drukdivisie wel al een ‘aanzienlijke impact’ te verwachten, zegt het bedrijf bij de publicatie van zijn resultaten in het eerste kwartaal.

De divisies die systemen voor radiologie en andere apparatuur voor de zorgsector leveren, hielden goed stand in de eerste drie maanden van het jaar. ‘Door de covid-19-uitbraak versnellen veel ziekenhuizen hun investeringen in mobiele Direct Radiography-systemen’, legt het bedrijf uit.

De drukactiviteiten van de groep begonnen de coronapandemie wel al te voelen. De omzet in die bedrijfstak daalde met 14,2 procent in het eerste kwartaal. Veel bedrijven stellen volgens Agfa hun investeringen in high-end grootformaatdrukapparatuur uit door de crisis.

Schuld verder gedaald

Agfa omschrijft zijn kwartaalresultaten toch als sterk. ‘Ondanks een zekere impact van covid-19 op onze activiteiten in de drukindustrie leverden we stevige resultaten en genereerden we sterke kasstromen’, zegt CEO Pascal Juéry. Hij voegt eraan toe dat de schuld van het bedrijf verder is gedaald ‘tot een heel gezond niveau’. In mei rondde Agfa de verkoop van een aantal IT-activiteiten in de gezondheidszorg af, goed voor 975 miljoen euro.

De groepsomzet in het eerste kwartaal kwam uit op 501 miljoen euro, tegen 524 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde met 9,7 procent tot 39 miljoen euro.

Onmogelijk evolutie te voorspellen

Agfa zegt dat het onmogelijk te voorspellen is hoe de coronapandemie zal evolueren en hoe groot de gevolgen zullen zijn voor de verschillende activiteiten van de groep. Het bedrijf zegt alleen dat het in de komende kwartalen een ‘aanzienlijke impact’ verwacht op de drukindustrie.

‘De huidige situatie maakt het voor de groep onmogelijk om de impact van de pandemie op de financiële resultaten van 2020 te kwantificeren en om vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 te geven’, luidt het. Het management hoopt meer klaarheid te brengen in augustus.