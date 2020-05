Zoekactie naar vermiste watersporters in Nederland hervat

De zoektocht naar de vermiste watersporters is dinsdagochtend vroeg hervat bij het Noordelijk Havenhoofd in het Nederlandse Scheveningen. Er wordt gezocht naar mogelijk drie vermisten, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Volgens de woordvoerder is zeker nog één persoon vermist, maar zijn er nog twee anderen in zee gezien. ‘Het is onduidelijk of deze surfers zelf uit de zee zijn gekomen of niet. Als dat wel het geval is, dan vragen wij deze mensen om contact op te nemen met de politie zodat daar duidelijkheid over is.’

Een groep watersporters was maandagavond in de problemen gekomen. Twee van de mensen die uit het water zijn gehaald, zijn maandagavond overleden, een is naar een ziekenhuis gebracht.

De surfers kwamen maandag rond 19.15 uur op de zee voor Scheveningen in de problemen. Mensen alarmeerden de kustwacht, die direct een grote reddingsoperatie opstartte. De hulpdiensten hebben maandagavond tot 23.00 uur gezocht en moesten toen de zoekactie staken.