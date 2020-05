Te weinig leerkrachten of te kleine lokalen: 1 op de 5 scholen start met minder kinderen dan toegelaten

Eén op de vijf basisscholen heropent op 15 of 18 mei met slechts één of twee leerjaren. Nochtans mogen zij van de Nationale Veiligheidsraad beginnen met drie leerjaren. 'We hadden het liever ook anders gezien, maar door een gebrek aan ruimte of leerkrachten kan het soms niet anders', zegt Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs.

Twee halve dagen, en enkel de kinderen van het zesde leerjaar. In de Leuvense basisschool De Ark kiezen ze voor een wel heel gefaseerde heropstart op 18 mei. 'We hebben de weg gekozen met de minste ...