Nog hinder bij bussen en trams MIVB door personeelsactie

Door een personeelsactie is er ook dinsdag hinder op het Brusselse MIVB-net. Alleen de metro rijdt normaal, de trams rijden aan verminderde frequentie en bij de bussen worden alleen bepaalde lijnen bediend. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij op Twitter.

Omstreeks 06.30 uur rijden de vier metrolijnen. Alle trams rijden, maar aan verminderde frequentie. Bij de bussen rijden lijnen 14, 27, 28, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 71, 78, 79, 80 en 95. De andere lijnen rijden niet.

Maandag brak een spontane actie uit bij het personeel van de MIVB. De buschauffeurs legden het werk neer omdat ze strengere veiligheidsmaatregelen eisen nu het aanbod verhoogd wordt. De vakbonden steunden de actie niet, want er was op 30 april al een akkoord afgesloten met de directie van de MIVB over de geleidelijke verhoging van het aanbod op het bus-, tram- en metronetwerk.