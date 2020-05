Elk nadeel heb zijn voordeel: coronasolden in het voetbal

Terwijl geld en ballen er normaal gezien soepel rollen, komt de voetbalwereld nu noodgedwongen tot stilstand. De vrijgekomen tijd en het nieuwe budget zorgen voor moeilijkheden maar ook kansen.

De nationale veiligheidsraad oordeelde onlangs dat sportwedstrijden tot en met 31 juli geschrapt worden. Een streep door de rekening van tal van sportcompetities en hun bijhorende boekhouding. De voetbalsector wikt nu zijn hernieuwde inkomsten en uitgaven, en zoekt naar een nieuw evenwicht. Al zal iemand daar natuurlijk de prijs voor betalen. Ditmaal zelfs letterlijk. Sportredacteur Nico Tanghe verheldert de situatie, duidt de financiële leemtes en legt uit wie daar mogelijk de dupe van wordt.

Lees hier het artikel van Nico Tanghe over de coronasolden in het voetbal.

Journalist Nico Tanghe

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie.