Eindfase EK basketbal 2021 verhuist van Parijs naar Valencia

De Raad van FIBA keurde een belangrijke wijziging goed voor FIBA Women’s EuroBasket 2021, dat in juni volgend jaar mede door Frankrijk en Spanje wordt georganiseerd. De Spaanse organisatoren hebben de organisatie van het laatste deel van het toernooi overgenomen en Valencia organiseert nu de laatste fase van het evenement en twee poules van de groepsfase. Frankrijk zal twee poules van de groepsfase in een nader te bepalen stad organiseren.

De Belgian Cats hebben de road naar een derde opeenvolgende EK tevens goed ingezet. De eerste wedstrijd werd ruim gewonnen in Charleroi versus Oekräine. De tweede partij werd ook met afgetekende cijfers in Finland gewonnen. De volgende speeldag is voorzien op 12 november 2020, dan trekken de Belgen naar Portugal. Op 15 november is er voor Emma Meesseman de vierde EK-kwalificatiewedstrijd in Oekraïne. Als uiteraard het coronavirus ook deze window niet doet verplaatsen.

De negen groepswinnaars en de vijf beste tweedes stoten door naar de EK-eindronde. De Belgian Cats veroverden op het EK in 2017 in het Tsjechische Praag de bronzen medaille. In 2019 werden ze in het Servische Belgrado vijfde en kwalificeerden ze zich voor het olympisch tornooi. In Oostende en in februari kwalificeerde de selectie van bondscoach Philip Mestdagh zich voor de Olympische Spelen van Tokio. Door de coronacrisis zijn de Spelen intussen verplaatst naar de zomer van 2021.