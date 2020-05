Emmanuel André: ‘Ja, we zijn veel te laat gestart met testen en opsporen’

Patiënten hadden van bij het begin van de corona-epidemie moeten geïdentificeerd en geïsoleerd moeten worden. Dat heeft micro­bioloog Emmanuel André (UZ Leuven) toegegeven in ‘Terzake’ op Canvas. ‘Maar we hadden er toen de logistiek niet voor. Nu willen we wel slagen.’

André, tot voor kort de Franstalige ‘coronawoordvoerder’ en binnen de groep experts die de exitstrategie ontwikkelt (GEES) verantwoordelijk voor de contactopsporing, kreeg in ‘Terzake’ de vraag of we, achteraf bekeken, niet veel te laat zijn gestart met testen en contactopsporen. ‘Ja’, gaf de microbioloog toe.

‘We hadden van bij het begin van de epidemie alle mensen willen identificeren en isoleren, maar we hadden toen niet de logistiek en de artsen-inspecteurs om dat te doen’, legde André uit. ‘Er waren toen honderden mensen die tegelijk België zijn binnengekomen met die infectie.’

‘Omdat we daar niet in zijn geslaagd, kwamen we in een heel hoge epidemiegolf terecht’, beseft André. ‘We hadden zeker beter kunnen doen. Nu de epidemie is afgenomen, gaan we herbeginnen met dat werk. Nu willen we wel slagen.’

De microbioloog gaf ook nog toe dat zijn werk als woordvoerder hem heeft veranderd. ‘Die cijfers van doden doorgeven elke dag, was niet mijn beroep, daar ben ik niet voor getraind.’ Het moeilijkste moment beleefde André toen hij de dood van een 12-jarig meisje moest aankondigen. ‘Ten eerste omdat ik ook maar een mens ben, en ten tweede omdat we eerder hadden gezegd tegen de bevolking dat het virus niet zo gevaarlijk was voor kinderen. Als je dan snel zoiets alarmerend tegenkomt, zorgt dat voor twijfels je aan wat je hebt gezegd.’